Fransa askeri harcamalar için dev bütçeyi onayladı | Genel Haberler

Fransa, askeri harcamalara milyarlarca euroluk bir artışı onayladı.

Fransa parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve hızla büyüyen küresel tehditler nedeniyle bu on yılın geri kalanında askeri harcamalara milyarlarca euroluk bir artışı onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarım yüzyılın en önemli harcama artışı olan 413 milyar euro (450 milyar dolar) harcayacak daha büyük bütçe için bastırdı. Para, Fransa'nın nükleer cephaneliğini modernize edecek, istihbarat harcamalarını artıracak ve daha uzaktan kumandalı silahlar geliştirecek.

Macron, "Destek, özgürlüğümüzü, güvenliğimizi, refahımızı, dünyadaki yerimizi sağlamak için gerekli" reri, olduğunu savundu. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, bunu, Fransa'nın 1960'larda ülkeyi dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri haline getiren nükleer silah geliştirme çabasıyla karşılaştırdı.

Yeni askeri plan, hem Ukrayna'ya yardım etmek hem de Fransız ordusunu yeterince tedarik etmek için askeri yedek kuvvetlerin sayısını ikiye katlamayı ve siber savunmayı güçlendirmeyi ve silah üretim kapasitesini artırmayı içeriyor.

2024-2030 dönemi için yeni bütçe, 2019-2025 için 295 milyar avroluk son askeri harcama planının üçte birinden fazla yüksek.

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