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Frankfurt Havalimanı'nda yolcu trafiği Haziran'da arttı

13.07.2023 - 09:51 | Son Güncelleme :
Frankfurt Havalimanı'nda yolcu trafiği Haziran'da arttı | Genel Haberler

Pandemi sonrasında Frankfurt Havalimanı'nda ilk kez Haziran ayında 200 binden fazla günlük yolcu trafiği oluştu.

Frankfurt Havalimanı'ndaki yolcu trafiği Haziran ayında artmaya devam etti. Havalimanı işletmecisi Fraport'un geçen ay Almanya'nın en büyük havacılık merkezinde bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla toplam yaklaşık 5,6 milyon yolcu saydığı bildirildi.

Bu, Mayıs ayındaki yüzde 17,5'lik düşüşle karşılaştırıldığında, Haziran 2019'daki pandemi öncesine göre hala yüzde 15,6 daha düşüktü. Verilere göre, havalimanı, Corona pandemisinin patlak vermesinden bu yana ilk kez Haziran ayında 200.000'den fazla yolcunun günlük trafiğini saydı. 

Kargo işinde ise navlun ve uçak postası hacimleri Haziran'da yeniden geriledi. Genel ekonomik yavaşlamanın ardından, 160.047 mt'luk hacim bir önceki yıla göre %4.6 daha düşüktü.


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