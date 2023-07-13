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Çin ve Rusya arasında ticaret artıyor

13.07.2023 - 09:53 | Son Güncelleme :
Çin ve Rusya arasında ticaret artıyor | Genel Haberler

Çin-Rusya ticareti Ukrayna savaşından bu yana en yüksek seviyesinde.

Çin gümrük verilerine göre, Çin'in Rusya ile iki yönlü ticareti Haziran ayında Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve her iki komşu da ilişkilerini yeni bir zirvede olarak tanımladı.

Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre, yavaşlayan küresel talebe ve artan jeopolitik risklere rağmen ikili ticaret değeri Haziran'da 20,83 milyar dolara çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'in Rusya'dan ithalatı, Mayıs ayındaki %10'luk artıştan daha hızlı bir şekilde %15.7 artarak 11.28 milyar dolara ulaştı. Çin, Rusya'dan indirimli petrol, kömür ve bazı madenler alıyor.

Rusya'ya giden sevkiyatlar geçen ay %90.9 artarak toplam 9.55 milyar dolara ulaştı ve bu, Mayıs ayında kaydedilen %114'lük büyümeden daha yavaş.

Analitik ajansı Autostat'a göre, Rusya otomobil endüstrisindeki pazar payına göre ilk 10 markadan altısı, ayrılan Batılı firmaların bıraktığı boşluğu dolduran Haval, Chery ve Geely gibi Çinliler.


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