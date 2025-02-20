Ford'u sollamıştı! ABD'li dev iflas etti

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ABD'de elektrikli araç üreticisi Nikola, bu yılın başlarında muhtemelen nakit parasının tükeneceğini söyledikten aylar sonra 11. madde kapsamında iflas koruması için başvuruda bulundu.

Nikola'nın kurucusu 2022'de Arizona şirketinin teknolojisi hakkında yatırımcıları yanıltmaktan mahkum edildi.

Kurucu Trevor Milton'ın yargılandığı davada savcılar, çöl otoyolunda sürülüyormuş gibi görünen prototip bir kamyonun yer aldığı şirket videosunun aslında bir tepeden aşağı yuvarlanmış, çalışmayan bir Nikola videosu olduğunu söyledi. Ancak şirketin etrafındaki heyecan muazzamdı. Nikola, 2020 yılında yaklaşık 30 milyar dolar değer biçilerek Ford Motor Co'nun piyasa değerini aşmıştı.

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Nikola, Delaware Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi'nde koruma başvurusunda bulundu ve Çarşamba günü yaptığı açıklamada, işletmenin açık artırma ve satışını sürdürmek için onay isteyen bir dilekçe de sunduğunu söyledi.

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Nikola Corp. mahkeme onayına tabi olmak üzere, Mart ayı sonuna kadar yakıt ikmali de dahil olmak üzere yoldaki araçlar için sınırlı servis ve destek faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.