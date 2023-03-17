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Ford'dan dev geri çağırma! İşte nedeni

17.03.2023 - 07:50 | Son Güncelleme :
Ford'dan dev geri çağırma! İşte nedeni | Genel Haberler

Ford Motor, ABD'deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Detaylara bakıldığında sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı.


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