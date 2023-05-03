  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ford fiyatlarını indirdi
‹ Önceki Haber Halkbank'tan önemli dava açıklaması Halkbank'tan önemli dava açıklaması Sonraki Haber › Altında dolar yükselişi! Ons hızlı prim yaptı Altında dolar yükselişi! Ons hızlı prim yaptı

Ford fiyatlarını indirdi

03.05.2023 - 07:29 | Son Güncelleme :
Ford fiyatlarını indirdi | Genel Haberler

Ford, elektrikli modeli Mustang Mach-E'nin fiyatını 4 bin dolar düşürdü.

Elektrikli otomobil piyasasında fiyat rekabetçiliği devam ediyor. ABD'li dev otomobil üreticisi Ford, rakibi olan Tesla'nın fiyat indirimleri sonrasında rekabet edebilmek için Mustang Mach-E'nin fiyatında indirim yaptı.

Şirket aracın donanımına bağlı olarak 3 bin ile 4 bin dolar arasında (Yaklaşık 78 bin lira) fiyat indirdi ve yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Mach-E Premium'un fiyatı 50 bin 995 dolardan 46 bin 995 dolara düştü.

SATIŞLARI AZALDI

ABD'de Mustang Mach-E'nin satışlarında azalma yaşandı. İlk çeyrekte yüzde 20'lik düşüş oldu.

FORD CİROSUNU ARTIRDI, ELEKTRİKLİ TARAFINDA ZARAR ETTİ

ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor, güçlü kamyon ve SUV satışlarının etkisiyle ilk çeyrekte cirosunu yüzde 20 artırdı. Ancak elektrikli araç bölümü zarar etmeye devam etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.007 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.