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Halkbank'tan önemli dava açıklaması

03.05.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
Halkbank'tan önemli dava açıklaması | Genel Haberler

Halkbank'a yönelik ABD'de açılan tazminat talepli hukuk davasının düşmesine karar verildi. Ceza davasına ilişkin süreç ise devam ediyor.

ABD İkinci İstinaf Mahkemesi, Halkbank lehine karar vererek tazminat talepli hukuk davasının düştüğünü duyurdu. Ceza davasına ilişkin süreç ise İkinci İstinaf Mahkemesi'nde devam edecek.

Halkbank'tan KAP'a şu bilgiler verildi:

"17 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamamızda, bazı müştekiler tarafından ABD'de Bankamız aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, 16 Şubat 2021 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtilmiştir.

Bahse konu davada müştekiler, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kararını 30 Haziran 2021 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde temyize taşımıştır.

İkinci İstinaf Mahkemesi, 2 Mayıs 2023 tarihinde Banka lehine karar vererek tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür. Bununla birlikte 20 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, ABD Yüksek Mahkemesinin 19 Nisan 2023 tarihli kararı doğrultusunda ceza davası ile ilgili hukuki süreç İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde devam etmektedir. "


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