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Fırsatçılar kiraları yüzde 400 artırdı

13.02.2023 - 16:13 | Son Güncelleme :
Fırsatçılar kiraları yüzde 400 artırdı | Genel Haberler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar Elazığ’a akın etti. Vatandaşların özellikle TOKİ konutlarını tercih etmesinin ardından yine devreye giren fırsatçılar, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bine kadar çıkardı. Böylece kiralar yüzde 400 oranında artmış oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih etti. Fakat yine fırsatçılar devreye girdi. İl genelinde kiralar artarken, bu artışların TOKİ binalarında daha fazla olduğu gözlemlendi. Zamanında deprem yaşayan ve hak sahibi olarak TOKİ’den daire alarak yeniden ev sahibi olan vatandaşlar, 800 liraya veremediği daireyi 4 bin liraya kiraya vermeye başladı. Yapılan insafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti. Bunun yanı sıra Elazığ Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.

“TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DE ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER”

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ilimizde ev kiralarında fahiş fiyat artışı yapıldığı gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (e-Devlet) üzerinden, diğer elektronik başvuru yöntemlerini kullanarak başvurabilirler. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüze de şikayette bulunabilirler” denildi.

“BU KADAR FIRSATÇILIK VE ZALİMLİK OLMAZ”

Depremden önce ev kiralarının 800 ile bin TL arası olduğunu aktaran vatandaşlardan Tuban Kaya, “Depremden sonra Malatya’dan depremzedeler Elazığ’a geldi. Dolasıyla bir kalabalık oldu. Bir duyduk ki kiraları 4 bin liraya çıkarmışlar. 800 liradan 4 bin liraya çıkması, el insaf. Bu kadar fırsatçılık ve zalimlik olmaz. Allah rızası için valilik el atsın. Gelenler, canını kurtararak geldi. 3-4 bin lira yapması vicdana sığar mı? Çok sayıda TOKİ yapıldı. Ama maalesef 800 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkartılar” dedi.

“SADECE EV SAHİPLERDEN MERHAMET İSTİYORUM”

Ev sıkıntısı olduğunu aktaran Tülay Ser, “Hiçbir şekilde ev sahiplerine ulaşamıyoruz. Normal şartlarda bin liralık evi 3-5 bin yaptılar. Telefon ediyoruz ve ulaşamıyoruz. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hangi tarafa koşacaklarını da bilmiyorlar. Onlardan hiçbir talebim ve beklentim de yok. Sadece ev sahiplerden merhamet istiyorum” diye konuştu.

“KİMSE O İNSANLAR DEPREM GEÇİRMİŞ, SIKINTI YAŞIYOR DEMİYOR”

Kiralarda sıkıntı olduğunu aktaran Murat Ser, “Artık karaborsaya çıkarmışlar. 3 bin lira dedi tamam dedim. Yarın gelin bakın dedi. Bugün de aradım, bunun aidatı var, ev geniş diyor. Şimdi de yan çiziyor. Herkes çıkarına düştü. Ne koparırsam o kardır diyor. Kimse o insanlar deprem geçirmiş, sıkıntı yaşıyor demiyor. TOKİ evlerinde 600 liraya verdiği evi 2 bin liraya veriyor. Bu insanlar ne yapacak, ben anlamadım” şeklinde konuştu.

“YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR”

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak ise, “Dün Malatya’daki hemşerilerimizi ziyaret ettik. Orada birkaç da arkadaşla görüştük. 'Biz Elazığ’ı çok iyi bir şehir ve insanları mert biliyorduk' dedi. 'Ama bugün 800 liralık TOKİ konutlarına 3 bin lira istiyorlar ve vermiyorlar' dedi. Bizim Elazığ’ın adını çıkarmayın, kötü göstermeyin. Bu yakışmıyor. Depremde mağdur oldunuz, devlet size daire verdi. Siz o daire fiyatlarını düşürün. Evler yıkıldı diye devlet size yaptı ve verdi. 3 bin liraya kiraya vermek ayıptır. Biz halkımıza sesleniyoruz. Onlara yasal işlem yapılacaktır. Kendileri de bunu bilsin. Depremden önce doğalgazımızı yatırın, gidin orada oturun diyorlardı. Bugün ne oldu ki kirayı 4-5 bin liraya çıkardınız. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz. Her tarafa sesleniyoruz. Gelin bize şikayet edin. Biz gerekirse onların haklarını da iptal ettireceğiz veya ceza kestireceğiz. Biz, Ticaret İl Müdürüm ile istişare yaptık. Bakan bey ne gerekiyorsa onu yapın demiş. Bu artıştan geri dönsünler, yoksa gereken yapılacaktır. Bugün 4 bin liraya kiraya tutanlar var. Bir TOKİ’de 4 bin lira daire mi olur? 800 liraya kiraya veremiyorlardı. Ne oldu da bir anda 4 bin lira oldu. Adamın biri bizi aradı. Malatya’dan bir arkadaşımız mağdur olmuş ve Elazığ’daki ev sahibine 2 bin 200 lira para atmış. Tam Elazığ’a kavuşmak üzere, 'Kira 3 bin lira oldu' demiş. Bunlar ayıp şeyler” dedi.


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