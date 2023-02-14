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Altın fiyatları güçsüz seyrediyor

14.02.2023 - 08:29 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları güçsüz seyrediyor | Altın Haberleri

Merkez bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından altın fiyatları düşüş gösterdi. Gram altın rekor seviyelerinden uzaklaşırken ons altında da ivme güç kaybetti.

Altın fiyatları yükselişini durdurdu. Merkez bankalarının faiz kararlarını açıklaması ve enflasyona yönelik bir süre daha belirsizliğin olduğuna dair genel kanının oluşmasıyla altında dengesiz fiyat hareketleri yaşanmaya başladı.

Ons altındaki yükselişe paralel olarak rekor üstüne rekor kıran gram altında durum sakinleşti ve stabil seyre yöneldi.

Merkez bankaları enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelene kadar tedbirli duruşun devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDEN UZAKLAŞTI

Ons altın 2 ay önce gördüğü 1959 dolar seviyesinden uzaklaştı ve şu sıralar 1858 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın güne 1854 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1852 dolar, en yüksek de 1859 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN ZAYIF SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da geriledi ve güç kazanmaya çalışıyor. Gram altın güne 1123 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1121.8 lira, en yüksek de 1126 lirayı gördü. Şu sıralar gram altın 1126.1 liradan alıcı buluyor.


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