Fed ve ECB'den rezervleri azaltma adımı | Genel Haberler

Fed ve ECB, yeni yüksek oranlar döneminde banka rezervlerini %90 oranında azaltabilir

Bir Fed ekonomisti tarafından yayınlanan bir makaleye göre, yüksek enflasyon ve faiz oranları bu ekstra likiditeyi gereksiz kıldığından, Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası son on yılda bankalara pompaladıkları paranın yüzde 90'ını temizleyebilir.

Dünyanın en büyük iki merkez bankası, enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltiyor ve fiyat artışı durgunken ve borçlanma maliyetleri zaten sıfırdayken bankaları nakitle dolduran devasa tahvil alımlarının bir kısmını gevşetiyor.

Önümüzdeki hafta ECB'nin Portekiz'deki yıllık toplantısında üst düzey merkez bankacılarına sunulacak olan Fed belgesi, Fed ve ECB'nin şu anda rezerv talebini karşılamak için bankacılık sisteminde ne kadar nakit tutması gerektiği sorusunu araştırıyor. Parasal teşvike artık gerek yok.

Federal Rezerv Kurulu'nun kıdemli danışmanlarından biri olan yazarı, Fed'in toplam rezervlerini mevcut 6 trilyon dolardan 600 milyar dolar ila 3.3 trilyon dolara düşürebileceğini tahmin ediyor.

ABD Hazineleri ve Alman devlet tahvilleri, likiditeleri ve güvenlikleri nedeniyle piyasada bir primi yönetiyor, bu da bankaların bunları merkez bankasındaki mevduatlarla takas etme konusunda daha az teşvikleri olduğu anlamına geliyor.

Benzer şekilde, ECB kendi likidite tedarikini şu anda 4,1 trilyon eurodan (4,51 trilyon dolar), sadece Alman devlet tahvillerini kabul ederse 521 milyar euroya veya diğer varlıklara karşılık 1,4 trilyon euroya indirebilir.

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