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Fed Başkanı Powell'dan dijital para mesajı

17.06.2022 - 16:01
Fed Başkanı Powell'dan dijital para mesajı | Genel Haberler

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın dijital para çıkarmasının doların uluslararası statüsünün devam ettirilmesine yardım edebileceğini söyledi.

Enflasyon sorunuyla mücadele eden ABD ekonomisinde Fed Başkanı Jerome Powell yeni bir öneride bulundu. Powell, dijital paranın çıkarılmasının doların rezerv para statüsünün devam ettirilmesine yardım edebileceğini söyledi.

Powell "Global parasal sistemde hızlı değişiklikler ABD dolarının gelecekteki uluslararası rolünü etkileyebilir. Fed kendi merkez bankası parasını çıkarmayı değerlendiriyor, küresel finansal sistemin gelecek 10 yılda nasıl gelişeceğini düşünüyoruz" dedi.

Powell Fed, yüzde 2 enflasyon hedefine dönmeye odaklanmış durumda. Fiyat istikrarına güçlü bağlılık ABD dolarına güvene katkı yapıyor" ifadelerini kullandı.


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