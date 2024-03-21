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Fatura desteği alan elektrik abonelerine EPDK'dan 'güvence bedeli' müjdesi

21.03.2024 - 10:59 | Son Güncelleme :
Fatura desteği alan elektrik abonelerine EPDK'dan 'güvence bedeli' müjdesi | Genel Haberler

EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibinin taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceğini açıkladı. 

Karara göre bakanlıktan fatura desteği alan kişilerden 1634 TL'ye varan güvence bedelleri artık alınmayacak. 


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