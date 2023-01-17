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EYT'lilerin maaş alacağı tarih belli oldu

17.01.2023 - 13:05 | Son Güncelleme :
EYT'lilerin maaş alacağı tarih belli oldu | Genel Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren maaş bağlama sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

Akbaşoğlu "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. 2022 yılı içinde çeşitli EYT platformları meselelerini anlattılar. Ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle bizlere talimatlandırmasıyla çözüme kavuşturacağız. Bunu en geç haftaya Meclis'e sunacağız. En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.


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