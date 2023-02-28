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EYT'de sona yaklaşıldı... Maaşlar ne zaman hesaplara geçecek?

28.02.2023 - 08:40 | Son Güncelleme :
EYT'de sona yaklaşıldı... Maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? | Genel Haberler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme bugün Meclis'e geliyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek.

TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" dedi. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. 

PEKİ EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

DÜZENLEMEDE YAŞ SINIRI YOK

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.


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