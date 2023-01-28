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EYT Şubatta Meclis’ten geçecek

28.01.2023 - 09:28 | Son Güncelleme :
EYT Şubatta Meclis’ten geçecek | Genel Haberler

Pazartesi günü TBMM’ye sunulması beklenen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı.

AK Parti, EYT ile ilgili 5 maddelik yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü sunulması beklenen EYT yasa teklifinin iki maddesini yürütme ve yürürlük, kalan 3 maddesini ise düzenlemeyi oluşturuyor.

AK Parti grubu ocak ayının başından itibaren EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile sık sık bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 gün önce AK Parti Genel Merkezi’nde gruba bir sunum yaptı. Sonrasında AK Parti grubu, EYT taslağını yasa teklifine dönüştürmek üzere çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önceki gün AK Parti grubuna verilen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı. Ancak, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yasada sadece EYT ile ilgili düzenlemeler yer alsın” talimatının ardından bu maddeler 5’e düşürüldü.

İŞTE TEKLİFİN MADDELERİ

EYT yasa teklifinin ilk maddesinde, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki yer alıyor. İkinci maddesinde, yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emekli olması, üçüncü maddesinde ise taşeronlardan kamu sektörüne geçenlerin emekliliğinin isteğe bağlı olması bulunuyor.

AK Parti kurmayları, “Taşeronların kamu sektörüne geçtikten sonra emeklilik zorunluluğu vardı, ancak onu isteğe bağlı hale getirmeye karar verdik. Öncekiler illa bizi emekli edin diyordu, kamudaki çalışanlar da bizi emekli etmeyin diyorlar” dedi.

2 HAFTADA TAMAMLANACAK

EYT yasa taslağı, pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. EYT yasası Şubat ayı içerisinde Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için müracaatlar başlayacak.


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