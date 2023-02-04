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EYT’linin maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük maaş...

04.02.2023 - 09:08 | Son Güncelleme :
EYT’linin maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük maaş... | Genel Haberler

EYT yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesinin ardından gözler emekli aylıklarına yöneldi. Haftaya Meclis’te görüşülecek olan teklif yasalaştığında EYT’lilerin ortalama maaşlarının 8 bin 733 TL olacağı belirtildi. Bağ-Kur’lu bir EYT’linin en düşük ücreti ise 5 bin 811 TL olarak hesaplanıyor.

Çalışanların uzun süredir gündeminde olan emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’te görüşmesi beklenirken gözler, EYT’lilerin emekli maaşlarında. Önceki gün 12 saat boyunca komisyonda görüşülen teklifle ilgili yeni detaylar da, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamalarla netleşti.

Açıklamalara göre EYT’liler teklifin açıklanmasıyla yoğun bir trafiğe girdiler. Teklif öncesi aralık ayının son dört gününde 44 milyar liralık borçlanma yapıldığı belirtildi. Yoğunluğun azaltılması için başvuruların e-Devlet’ten yapılması tavsiye ediliyor.

4 GÜNDE 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ

Muhalefet vekillerinin yoğun katılımıyla yapılan görüşmelerde teknik detaylar hakkında bilgi verildi. Birçok vekilin borçlanmayla ilgili sorularına AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yanıt verdi. Elitaş, 28 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yaş kısıtı olmayacak” şeklindeki açıklamasından sonra vatandaşların büyük bir bölümünün kısmi borçlanma için başvurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 1 milyon 100 bin kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek borçlanma için tahakkukta bulundular. Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na, Bakanı’mıza teşekkür ediyorum, tüm çalışanlara da teşekkür ediyorum; sistemi sürekli açık tuttular. Ödeme süreleri de şubat ayının sonuna gerçekleşmiş olacak. Tahsilatı söyleyemeyiz, henüz tahsilat olmadı. 1 milyon 100 bin kişinin tahakkuku 44 milyar lira civarında, yani 1 milyon 100 bin kişi 1 Ocak 2023 tarihinde olsaydı, 10 bin 8 liralık brüt asgari ücret üzerinden borçlanacaklardı. Ancak 2022 tarihinde olduğundan dolayı asgari ücret 6 bin 470 liraydı. Bu nedenle net bir tahsilat bilgisi net değil.”

SSK’DA ORTALAMA AYLIK 7 BİN 797 TL

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın aylık bağlama oranlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. EYT ile emekli olacakların aylık maaşlarıyla ilgili bilgi veren Aydemir, şunları söyledi:

“Ortalama aylık tutarı SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL olarak hesaplanıyor. Bunların ortalaması 8 bin 733 TL. Bir de ‘EYT’yle emekli olan kişi başka şirkette çalışırsa neden sosyal güvenlik destekleme priminden, 500 TL’den mahrum kalıyor, niye aynı işyerinde çalıştırma zorunluluğu var?’ diye sordunuz. Şimdi, biliyorsunuz, emeklilerde sosyal güvenlik destekleme primi uygulanmıyor. Bizim bunu emekliye uygulama nedenimiz, nitelikli işgücünü işveren kaybetmesin diye. Çünkü eğer öbür türlü olursa çalışan kişi, sigortalı kişi gider, istediği yerde çalışır, dolayısıyla işverenin mağduriyeti ortaya çıkabilir. Biz bu mağduriyeti önleyebilmek, işveren sıkıntı yaşamasın, işçi de aynı işyerinde, kendi bulunduğu işyerinde çalışmaya devam etsin diye böyle bir uygulamaya gittik.”

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU ÖNEMLİ

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmeler sırasında, EYT’den emekli olacaklara “elektronik ortamda başvuru” tavsiyesinde bulundu. Yılmaz, “Hak sahiplerinin elektronik ortamda başvurması yükün hafifletilmesi anlamında önemli. Herkes bu konuda tavsiyede bulunursa SGK’nın iş yükü de
azalmış olacaktır. Daha hızlı şekilde işler halledilmiş olacaktır” dedi.


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