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Türk ve Kuveyt finans dünyası yatırımları görüştü

04.02.2023 - 09:06 | Son Güncelleme :
Türk ve Kuveyt finans dünyası yatırımları görüştü | Ekonomi Haberleri

Kuveyt ve Türkiye’den finans dünyasının önde gelen isimleri, iki ülke arasındaki ortak işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ir araya geldi.

Kuveyt’te yapılan toplantıya Türkiye’den Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTACAK 

Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane bağların en önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini söyledi. Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasında gerek ticari, gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, “İki ülkenin ticaret hacmi 2022’’de 956 milyon dolar ile tarihi rekora imza attı. Kuveyt’in Türkiye’deki 2 milyar dolarlık yatırımını önemsiyor ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi. 

Toplantıda gelişen yatırım ortamının Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş hacmini genişletmeye yardımcı olduğu vurgulanarak yeni yatırım fırsatları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.  

Program kapsamında ayrıca, Türk bankalarının üst düzey yöneticileri, Limak tarafından Kuveytte inşaat çalışmaları hızla devam eden Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatını da ziyaret etti.


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