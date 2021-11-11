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Evergrande borcunu ödedi

11.11.2021 - 09:44
Evergrande borcunu ödedi | Genel Haberler

300 milyar dolarlık borcuyla küresel ekonomi üzerinde endişeler yaratan Çinli Evergrande, tahvil kupon ödemesini bazı yatırımcılarına gerçekleştirdi.

Dünya ekonomisini etkileyecek boyutta borcu olan ve iflasın eşiğine gelen Çinli gayrimenkul geliştirici Evergrande, 30 günlük ek sürenin ardından tahvil ödemelerini gerçekleştirdi.

Evergrande Group, 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini offshore yatırımcılara gerçekleştirdi.

Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini Almany Piyasa Takip Ajansı yapmadığını açıklasa da Bloomberg ve New York Times ödemenin yapıldığını öne sürdü.

BLOOMBERG DOĞRULADI

Bloomberg'in takas şirketi Clearstream, Evergrande'nin Nisan 2022, 2023, 2024 tahvilleri için 148 milyon dolardan fazla kupon ödemesinin gerçekleştiğini ve şirketin temerrüde düşmediğini duyurdu.

255 MİLYON DOLARLIK KUPON ÖDEMESİ DAHA VAR

Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tahvilleri için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi yapması gerekiyor.


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