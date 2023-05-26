Evden çalışma mutluluk getirdi | Genel Haberler

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyaya ‘uzaktan çalışma’ kapsamında ‘yeni nesil iş modelleri’ yayıldı.

Pek çok sektörden çalışan, karantina günlerinde belirli bir süre için de olsa bu yeni nesil iş modellerini deneyimledi. Bu zorunlu uygulamalarla birlikte, pek çok şirket video konferans gibi sanal iletişim ağlarına ağırlık verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri arasında uzaktan çalışma potansiyeli konusunda yapılan bir analize göre Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 21’i için uzaktan çalışma mümkün ve buna olanak sağlayan mesleklerin de oranı artıyor. Evden çalışma deneyimi bulunan katılımcıların çoğunluğu ‘mekansal esneklik’ten memnun. Evden çalışma süreçlerinde ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissettiklerini, trafik gibi stres faktörlerinden uzaklaşmalarının motivasyonlarını arttırdığını, teknolojiyi çok daha verimli kullanmaya başladıklarını söylüyorlar.

İDEAL İŞ TANIMI

Amerikan Stanford Üniversitesi’nde evden çalışmaya başlayan 16 bin kişi üzerine yapılan bir araştırmaya göre de esnek çalışan personel daha motive hale geliyor ve şirkete olan bağlılıkları artıyor. Bu araştırmada verimliliğin yüzde 13 arttığı ve çalışanların iş tatmininin geliştiği belirtiliyor. Araştırmaya göre ideal iş tanımı, çalışma saatleri üzerinde çalışanların kendisinin karar verebilmesi.

İşverenlerin de esnek modellerin yaygınlaştırılması konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğu belirtiliyor. İşverenlerin yüzde 87’lik bölümü uzaktan çalışmanın uygulanabilir bir model olduğu görüşünde.

Etiketler