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Ev sahiplerinin '2 Temmuz' oyunu: Hava parası alanlar var

16.06.2022 - 13:01
Ev sahiplerinin '2 Temmuz' oyunu: Hava parası alanlar var | Genel Haberler

Konut kiralarında 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak olan yüzde 25’lik kira artış sınırına takılmak istemeyen birçok ev sahibinin yeni kontratlarını 2 Temmuz’a ertelediği iddia edildi. Bazı ev sahiplerinin hava parası istediği de iddia edildi. Gayrimenkul Uzmanı Rodi Kayım ile TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu durumu CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Kira artışlarında 1 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 arasında yapılabilecek en yüksek zam oranını yüzde 25 olarak sınırlandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenlemenin başlamasıyla ev sahipleri, yeni kira kontratlarını 2 Temmuz’a ertelemeye başladı. Ayrıca bazı ev sahiplerinin hava parası talep etmeye başladığı iddia edildi. Gayrimenkul Uzmanı Rodi Kayım ile TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu durumu CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi...

KİRACI NE YAPMALI?

Gayrimenkul Uzmanı Rodi Kayım: Bugün 16 Haziran'da kira sözleşmesi için ev sahipleriyle oturduğunuz zaman 2 Temmuz'da sözleşmeyi başlatmak istiyor. Sebebi de bir dahaki yılın artışı 2023 2 Temmuz olacak. Haliyle sabit oran yüzde 25'e takılmayacak. TÜFE üzerinden bir artış. Bunun dışında peşin kira isteyenler, yüzde 100 artış isteyenler... Bunun gibi bir sürü olay var. Tabi burada tek evi olanlar için bir muafiyet aslında getirilebilirdi. Sadece ev kirasıyla geçinen insanlar var. Bununla ilgili de çok mail alıyorum. 'Benim 1 tane evim var sadece, bu kirayla geçiniyorum' diyen insanlar var. Bunlarla ilgili bir muafiyet getirilebilirdi. Maalesef diğer taraftan da kiracılar gerçekten çok mağdurlar. İnanılmaz kiralar istiyorlar. Yasa çıkmasına rağmen kimse bunu dinlemiyor.

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: Yasa çıktı ama baştan savma çıktı. Uzmanlara sorulmadı. Tek bir dairesi olanla 60 dairesi olan bir olur mu? Yasa çıktı, orada bir eksik var.

Emekli olup evini kiraya gelenler var bunlar göz ardı edilenler var.

Gelelim bugünün hilesine. Hava parası alınıyor. Kontratı bugün yapıyor, başlangıç tarihini 2 Temmuz 2023 yapıyor. Kirayı açıktan alıyor. O tarihte yüzde 25'lik sınır bitiyor. Düzenleme eksik, topal çıktı.

Ben kiracı olsam kontrat yapsam, bana 5 Temmuz yazıyorlarsa imzalarım ev sahibine mesaj atarım, '15 günlük kirayı vermiştim' diye bu benim elimde delil olur. Bir de tahliye taahhüdü alıyorlar. Taahhütname imzalatıyorlar, bir de tarihsiz. Bunu da mesaj gönderirim saklarım. Yarın beni mahkeme verdiğinde sıkıntı yaşar. 

Gayrimenkul Uzmanı Rodi Kayım: Sadece hava parası değil. Ev kiralıyorsunuz 2 bin TL'ye aradaki farkı elden istiyorlar. Mal sahibine bir vergi çıkıyor, bunu düşük gösteriyorlar. Yıllık gösterenleri senet alıyorlar.

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu: Senet imzalayan kiracılara diyorum ki, sizin elinizde büyük bir koz var. Ev sahibi vergi kaçakçısı durumuna girer. Kiracının avantajı kira artış talebinde bulundurulurken 5 bin liralık kiranın 2 bin 500'ünü elden alıyorsa, bunun üstünden zam yapabilir. Açıktan kira alan ev sahibi kendi ayağına sıkıyor, vergi kaçakçısı durumuna düşüyor.


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