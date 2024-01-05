Euro bölgesinde enflasyon yükseldi | Genel Haberler

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 2,9 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı Aralık ayında enerji maliyetlerinin artması nedeniyle yüzde 2,9 yükseldi. Bu,Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi geçen yılın Nisan ayından bu yana yaşanan ilk artış oldu.

Veriler, Avrupa'nın düşen enflasyona rağmen tetikte kalması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yorumlarını destekliyor. ECB, tüketici fiyatlarının Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirveye ulaşmasının ardından yüksek enflasyonu dizginlemek için bir dizi faiz artışı gerçekleştirdi.

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Eurostat, euro kullanan 20 ülke arasında Belçika ve İtalya'nın Aralık ayında yüzde 0,5 ile en düşük enflasyon oranına sahip olduğunu belirtti. Almanya'da enflasyon, Aralık ayında yüzde 3,8'e yükseldi. Eurostat, Fransa'da tüketici fiyatlarının Kasım ayındaki yüzde 3,9 seviyesinden Aralık ayında yüzde 4,1'e yükseldiğini belirtti.

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