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Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak

18.04.2023 - 07:24 | Son Güncelleme :
Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak | Genel Haberler

Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young, ABD’de 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket ayrıca denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmasına yönelik plandan da vazgeçtiklerini duyurdu.

3 bin kişi, Ernst & Young’ın ABD’deki işgücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Şirketin rakipleri arasında yer alan KPMG, Accenture ve McKinsey de son dönemde ABD’de binlerce kişiyi işten çıkardı.

Accenture, küresel işgücünün yüzde 2,5’una denk gelen 19 bin kişiyi işten çıkarırken McKinsey de çalışanlarının yüzde 3’ünü oluşturan 1.400 pozisyonunu kapatacak.

Ernst & Young’daki kesintilerin haberini yapan ilk gazete olan Financial Times, işten çıkarmaların büyük oranda danışmanlık tarafında yapılacağını aktardı.

Gazeteye göre şirketteki işten çıkarmaların İngiltere’ye sıçrama ihtimali de bulunuyor.

Bazı ülkelerde piyasa düzenleyicileri Ernst & Young’ın hem danışmanlık hem denetim hizmeti vermesinin bazı durumlarda çıkar çatışmasına yol açabileceğine dair kararlar vermiş, şirket bunun üzerine iki departmanı ayırma kararı almıştı.

Fakat karar, işten çıkarmalara paralel olarak iptal edildi.


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