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Ericsson'un ikinci çeyrekte karı şaşırttı

14.07.2023 - 09:29 | Son Güncelleme :
Ericsson'un ikinci çeyrekte karı şaşırttı | Genel Haberler

Ericsson AB, ikinci çeyrek kazanç tahminlerini aştı.

 Ericsson AB, Hindistan'daki büyüme ABD gibi daha köklü pazarlardaki zayıf satışları dengelemeye yardımcı olurken, ikinci çeyrek kazanç tahminlerini aştı.

 İsveçli mobil ağ üreticisi, yeniden yapılandırma masrafları hariç, 2,8 milyar kron (274 milyon dolar) faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç bildirdi. Bu, Bloomberg tarafından ankete katılan analistler arasında ortalama 2,6 milyar kronluk bir tahminle karşılaştırılıyor.

 Ekipman üreticileri, mobil iletişimi yöneten donanım olan radyo erişim ağları için küresel pazarın önümüzdeki yıllarda durgunlaşması beklendiğinden mücadele ediyor. Dell'Oro Group tahminine göre, daha az gelişmiş pazarların daha iyi performans göstermesine rağmen, RAN pazarının bileşik büyüme oranının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 1 oranında düşmesi bekleniyor.

 CEO Borje Ekholm, "Ağlarda, Hindistan'da rekor oluşturma hızıyla güçlü bir uygulama gördük. Hindistan'daki satış artışı, diğer pazarlarda, özellikle de üretim hızının yavaşladığı ve müşteri stok seviyelerinin düştüğü Kuzey Amerika'da gördüğümüz beklenen yumuşamayı kısmen dengeledi." açıklamasını yaptı.


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