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Tesla, Model Y modelini düşük fiyatla satışa sundu

14.07.2023 - 09:13 | Son Güncelleme :
Tesla, Model Y modelini düşük fiyatla satışa sundu | Genel Haberler

Tesla Inc., in yapımı Model Y spor hizmet araçlarını satmaya başladı ve daha fazla sübvansiyon almaya hak kazanmak için fiyatı düşürdü.

 Tesla Inc., Güney Kore'de Çin yapımı Model Y spor hizmet araçlarını satmaya başladı ve daha fazla sübvansiyon almaya hak kazanmak için fiyatı düşürdü.

 Tesla Korea'nın resmi web sitesine göre, arkadan çekişli modelin fiyatı 56.990.000 won (44.000 dolar). Devlet sübvansiyonları ile Seul'de yaklaşık 37.000 dolara ve EV'ler için ekstra teşvikler sunan bazı şehirlerde 30.000 dolara kadar düşüyor.

 Daha önce, Kore'de mevcut olan tek Model Y'ler, geçen yıl sırasıyla 80.000 dolara ve 62.000 dolara mal olan çift motorlu performans ve uzun menzilli versiyonlardı.

 Satışlar Ağustos veya Eylül için teslimatla bugün başladı.

Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor Co.'nun Ioniq 5 elektrikli SUV'sinin başlangıç fiyatı yaklaşık 50 milyon won.

 Hükümet verilerine göre, 2022'de ülkedeki araçların yaklaşık yüzde 6,2'si pille çalışan, hibrit ve hidrojen araçları içeren temiz araçlardı. Temiz araç satışları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 arttı ve EV'ler toplamın yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor.
 


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