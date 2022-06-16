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Erdoğan'dan önemli asgari ücret görüşmesi!

16.06.2022 - 18:01
Erdoğan'dan önemli asgari ücret görüşmesi! | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile görüşme gerçekleştiriyor. Temmuz ayında memur ve emeklilerin fark alacak olmasının yanında asgari ücretliler için de adımlar atılması bekleniyor.

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, AK Parti Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ergun Atalay baş başa görüşmeye başladı.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan konuya ilişkin olarak "Asgari ücrete zam olacak mı sorularının sorulduğu dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekiliyordu. Enflasyonun yüzde 70'i aştığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğim mesajlar önemliydi. Erdoğan tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenleme yapılacağını söylemişti. Erdoğan, Temmuz'da memur ve emeklilerin fark alacağını söylemişti. Asgari ücretlilerin alım gücünün yükseltilmesi için adımlar olacaktır. Bugün gerçekleşen görüşme çok kritik öneme sahip." dedi.


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