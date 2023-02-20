Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan bölgedeki vatandaşlara destek ve borç ötelemesinin yapılacağını söyledi ve yeni inşa edilecek konutlara ilişkin de bilgiler verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun zorluklarını da kabulleniyoruz. Vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda aramızda ailesinden eşini, çocuğunu kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım.

Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Deprem, 7 metreyi aşan yer değiştirmelere neden oldu. Depremden sonraki ilk günlerde kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik.

Hala devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntıların yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü.

Deprem bölgesinde 3 milyon 108 bin az hasarlı ve hasarsız olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere.

12 binin üzerinde ağır iş makinesi faaliyetlere katıldı. Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 30 bine, çadır sayısı 188 bine ulaştı. Konteyner, çadır sevkiyatı sürüyor. Konteyner ev sayısını ihtiyaç dahilinde 200 bine çıkaracağız. Hali hazırda depremzedelerimizden çadırlarda barınanların sayısı 751 bine, konteynerlerde barınanların sayısı 24 bine ulaştı. Yurtlarda da barınan toplam 1 milyon 684 bin vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir.

Depremi fırsata çevirmeye çalışanlar çıkıyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanında mahkum ederek vermektedir. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156, 114 bin 834 kişi enkazdan kurtarıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz.

Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67 konut, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 binyapılacak, . Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırararak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz.

TOKİ ÖDEMELERİNE ERTELEME

Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız. Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz.

Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır.

100 milyar liralık bir bütçeyi Hazineden tahsil ettik.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na Merkez Bankamız 30 milyar lira, Ziraat Bankası 20 milyar lira bağışta bulundu.

Bu illerimizdeki 12 bin arıcımızın acil şeker ihtiyacını da karşılayacağız.

Acil ihtiyaç duyulan malzemeler için, özellikle bazı ürünler için ihracatı yasakladık. Yakalandıkları yerde gereken sorgu ve hesap yapılacaktır.



Hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan depremden zarar gören vatandaşlarımız için kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Hatay en çok can kaybı olan şehrimiz. 12 bin 436 vatandaşımızın cenazesi defnedildi. Yaralılarımın sayısı 30 bini geçti.

Enkazlar kaldırıldıkça elektrik, doğal gaz ve su konusundaki sorunlar çözülmektedir.

Hatay Havalimanı'nı Kılıçdaroğlu kendilerinin yaptığını iddia etti. Dürüst ol bir kez de dürüst olduğunu görelim. Bunlar da doğruluk maalesef yok. Depremde en büyük yıkımların yaşandığı ilçelerde çalışmalara hemen başladık.

"GÜÇLENDİRME DEĞİL, SIFIRDAN İNŞA"

Devlet Bey'le de arabada bunu konuşuyorduk. Sıfırdan yeniden inşa edeceğiz. Güçlendirme olmayacak, her şey sıfırdan inşa edilecek. Antakya'yı, İskenderun'u, Arsuz'u yeniden inşa edeceğiz. Ama asgari bize 1 yıl müsaade. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmalarına başladı.

Doğal afetler yanında varlığımıza yönelik her türlü tehdidi risk kabul ediyoruz. Bazı mekanizmaları şimdiden işletmeye başladık. İstanbul'da Deprem Acil Eylem Planını yürürlüğe soktuk. İstanbul'da okullardan 93'ü hemen boşaltıldı. Kentsel Dönüşüm Planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Vatandaşlarımızı bize bu konuda yardımcı olsun.

Enkaz artıklarını çevreye ve insana zarar vermeyecek alanlara taşıyarak tasnif çalışmalarına tabi tutulacak. Hem atıkları değerlendiren hem çevreyi kurtaran bir sistem uygulayacağız. Asrın felaketinin üzerinden hep birlikte geleceğiz.

Hatay'ın demografik yapısının değişmesiyle ilgili dedikodulara itibar etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay’a bağlı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Ormancı Bakanı Vahit Kirişci eşlik etti.

Erdoğan daha sonra kentte görev yapan yerli-yabancı arama-kurtarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve enkazlarda kritik çalışmalar yapan madencilerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne geçti. Erdoğan, burada kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

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