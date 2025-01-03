EPDK'dan soruşturma

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması sebebiyle doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EPDK'den yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Darıca'da inşaat firması tarafından gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verildiği ve buna bağlı olarak ilçedeki binalara sunulan doğal gaz hizmetinde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Akabinde aynı ilçedeki iki binada meydana gelen patlamalar üzerine bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketi ile irtibata geçilerek bu olaylar hakkında detaylı araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'den alınan bilgi ve belgeler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kurumumuza ilettiği şikayetlerin incelenmesi sonucunda, dağıtım şirketi PALGAZ tarafından binalara yeniden doğal gaz verilmesi aşamasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı, şebeke bakım, onarım ve kontrollerinin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, abonelere yeterli bilgilendirme ve duyuruların yapılıp yapılmadığı gibi hususlarda olası hata veya ihmalin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla PALGAZ hakkında ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır."

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21 MİLYON ABONEYE KESİNTİSİZ DOĞAL GAZ HİZMETİ

EPDK'nin açıklamasında, dağıtım ihalelerine başlanılan 2004'ten bugüne dek doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin Türkiye'de başarılı şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak, "21 milyon abonemize kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılan tüm denetimlere rağmen doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yatırım ve işletme aşamasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ihmallerin tespit edilmesi halinde ise kurumumuz tarafından en sert şekilde tedbirler alınmakta ve ağır cezalar uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Darıca'daki doğal gaz kesintileri ve patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında EPDK uzmanlarının olayı detaylı şekilde incelemeye aldığı bilgisine yer verildi.

Mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili doğal gaz dağıtım şirketiyle alakalı gerekli yaptırımların hızla ve kararlılıkla uygulanacağının, patlamada ihmali ya da sorumluluğu belirlenenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın başlangıç nedeni olarak bir inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş olduğu tespiti dikkate alındığında vatandaşlarımızın mağdur olmasına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan bu tip kazı çalışmaları öncesinde ilgili belediyelerden kazı izni alınması ve doğal gaz dağıtım şirketlerine mutlaka haber verilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğal gaz dağıtım şebekelerine verilen hasarlar, telafisi güç zararlara neden olduğundan bu konuda tüm altyapı kuruluşlarının ve inşaat firmalarının gereken sorumlulukla ve titizlikle hareket etmeleri bir zorunluluktur."

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81 İLDE 900 İLÇEDE DOĞAL GAZ HİZMETİ SAĞLANIYOR

EPDK tarafından gerçekleştirilen ihale ve genişleme işlemleri sonrası Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçe ve beldesinde doğal gaz hizmeti sağlanıyor.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 100 milyar liranın üzerinde yatırım yapılarak Türkiye'deki toplam doğal gaz dağıtım şebekesi 215 bin kilometreye ulaştı.

2025 ve 2026'da yapılacak yeni yatırımlar ile doğal gaz şebekesi ulaştırılan yerleşim yeri sayısının 1000'in üzerine çıkarılması hedefleniyor.

EPDK'nin açıklamasında bu hızlı gelişme sürecinin paydaşları arasında bulunan dağıtım şirketlerinin sahada görev yapan altyapı kuruluşları ve inşaat firmalarının da görevlerini bihakkın yerine getirmelerinin önemli olduğuna işaret edilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik gerekli önlemleri almaları hukuki bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da ihmali tespit edilen tüm sorumlular hakkında kurumumuz kanundan aldığı yetki çerçevesinde gerekli yaptırımları ivedilikle ve kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.