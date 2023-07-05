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Enflasyon açıklandı! Emekli ve memurların alacağı zam oranı belli oldu

05.07.2023 - 10:33 | Son Güncelleme :
Enflasyon açıklandı! Emekli ve memurların alacağı zam oranı belli oldu | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Memurların alacağı zam da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zam ve buna ek olarak 8077 lira seyyanen zam yapılacağını söyledi. İşte detaylar...

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 17,55+8077 LİRA OLACAK

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.
 


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