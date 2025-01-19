Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Çevre için nükleere ihtiyacımız var

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ziyareti kapsamında İnceburun ilçesinde yeni nükleer santralin yapılacağı sahada incelemelerde bulundu. Bayraktar, daha sonra Sinop Valiliği'nde Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendislik Bölümü öğrencileriyle buluştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu gücü devreye almayı hedeflediğini belirterek, "Nükleer programda, Mersin Akkuyu'da devam eden nükleer santrale ilave olarak Sinop ve Trakya’da da iki nükleer santral yapmayı ve buna küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

'GELECEĞİN ENERJİSİ NÜKLEER'

Bayraktar, nükleer enerjinin, sadece elektrik üretiminde değil, tıptan malzeme bilimine kadar geniş bir alanda kullanıldığını, geleceğin enerjisinin ise nükleer enerji olduğunu söyledi. Türkiye'nin 1950'li yıllardan bu yana nükleere ilişkin uluslararası organizasyonların içinde yer aldığını kaydeden Bayraktar, Türkiye ile birlikte yola çıkan Kore’nin günümüzde nükleer ihracatçısı bir ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

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Nükleerin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğunu, bu geçen 70 yılda birçok nükleer enerji mühendisliği mezununun farklı mesleklerde çalıştığını belirten Bayraktar, "Çoğu bir tane bile nükleer santral görmeden emekli oldular" diye konuştu.

Bayraktar, yeni santrallerin görüşmelerinde ilgili ülkelere araştırma reaktör şartı ortaya koyduklarını kaydederek, "Öyle sadece nükleer enerji santrali yaptık, elektrik ürettik, gittik yok. Araştırma reaktörü mutlaka olması lazım. Bu müzakerelerde 'Nükleer yakıtı Türkiye'de yapalım' diyoruz. Nükleerin yakıtından başlayarak bütün tedarik zincirini kuracak şekilde bir planlama içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, 12 REAKTÖRLÜK KAPASİTEYE SAHİP OLACAK'

2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma sonucunda Akkuyu'da nükleer santralin inşa edilmeye başlandığına işaret eden Bayraktar, "Birinci reaktörde yüzde 90'ların üzerinde tamamlama var. Türkiye, Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 reaktörün olduğu bir nükleer kapasiteye sahip olacak" dedi.

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Bakan Bayraktar öğrencilere, "Bu işin eğitimini alan kişiler olarak şunu biliyorsunuzdur. Nükleer aslında dünyada standartların en üst düzeyde uygulandığı bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar bunların hepsi bizleri belli bir standart içerisinde hareket etmeye mecbur kılıyor. Bunun iyi anlatılması gerekiyor. Sizler fahri nükleer elçilerisiniz" dedi.

‘NÜKLEERDE YERLİ SANAYİNİN EKİPMAN ÜRETMESİ ÖNEMLİ’

Bakan Bayraktar, nükleere çevre gerekçesiyle karşı çıkanların olduğunu söyleyerek, "Tam tersi çevre için nükleere ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nda 25 ülke, 'Dünya, iklim değişikliği ile mücadele edecekse 2050'de nükleer gücünü 3 katına çıkarması lazım' diye bir deklarasyona imza attı. O 25 ülke içerisinde Amerika, Japonya, Fransa, Kore, Çin var. Ekonomisi güçlü ülkeler var" diye konuştu.

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Nükleerde yerli sanayinin ekipman üretmesinin önemli olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, insan kaynağı gelişiminin de önemli olduğunu belirtti. Akkuyu için 300 öğrenciyi yurt dışında eğitime gönderdiklerini belirten Bayraktar, "Mezun olanlar gelip çalışmaya başladılar. İnşallah sizler mezun olduğunuzda o projede veya Sinop'taki veya Trakya'daki projede çalışırsınız. Sayılarınızın artması lazım. Çünkü bizim çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacımız var. İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini isteyen Bayraktar, "İngilizce şart değil ama literatürü takip açısından Rusça bilmek, Çince bilmek çok büyük avantaj" dedi.

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Bayraktar öğrencilerden gelen eğitim materyali ve staj imkanı gibi taleplerinin de hızla yerine getirilmesi talimatını verdi.