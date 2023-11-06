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En ucuz otomobil belli oldu! İşte tüm markaların fiyatları

06.11.2023 - 08:46 | Son Güncelleme :
En ucuz otomobil belli oldu! İşte tüm markaların fiyatları | Genel Haberler

Otomobil fiyatlarında gerileme kısmen devam ediyor. Kasım ayıyla birlikte yeni kampanyalar duyuran bazı markalar fiyat indirimlerini de devreye aldı. Uzun zamandır en ucuz otomobil ünvanını koruyan Fiat Egea, bu konuda bir adım geriye düştü. Satışa sunulan en boş paket ve en ucuz otomobilleri sizler için sıraladık.

Sıfır otomobile olan talep rekor seviyelere ulaşırken fiyatlarda da değişimler gözlemleniyor. Geçtiğimiz aya göre pek değişim göstermese de bazı markalar fiyatlarını bir miktar daha aşağı çekti.

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

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EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI i10 OLDU

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı) Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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