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Tesla maaşlara zam yaptı

06.11.2023 - 06:58 | Son Güncelleme :
Tesla maaşlara zam yaptı | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 4 zam yaptı.

İş insanı Elon Musk cömert davranmaya başladı. ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Almanya'daki fabrikası için aldığı kararla 11 bin işçisine Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4'lük ücret zammı vereceğini açıkladı.

SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA ÇALIŞIYORLARDI

Sendikalar, Tesla'nın Almanya'da çalışan işçilerinin sektör ortalamasının altında ücret aldıklarını belirtmişti.

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1500 EURO İKRAMİYE

Tesla, Aralık ayında enflasyonu dengelemek için çalışanlarına 1500 euro ikramiye vermiş ve Şubat ayından itibaren Alman işçilerin ücretleri 2500 euro daha artırıldı.

YENİ NESİL OTOMOBİL ALMANYA'DA ÜRETİLECEK

Elon Musk, şirketin yeni nesil elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl planlanan genişlemenin ardından Almanya'daki fabrikada üretileceğini de söylemişti.


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