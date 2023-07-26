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En iyi performans gösteren hisseydi! Beklentisini yükseltti

26.07.2023 - 11:21 | Son Güncelleme :
En iyi performans gösteren hisseydi! Beklentisini yükseltti | Genel Haberler

Rolls-Royce Holdings Plc, İngiliz uçak motoru üreticisinin beklenmedik bir şekilde kar hedeflerini yükseltmesinin ardından üç yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

 Rolls-Royce Holdings Plc, İngiliz uçak motoru üreticisinin beklenmedik bir şekilde kar hedeflerini yükseltmesinin ardından üç yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

 Rolls-Royce planlanmamış bir ticaret güncellemesinde, şirketin 680 milyon euro (877 milyon dolar) kadar faaliyet karı bildirmeyi beklediğini bildirdi; bu, 328 milyon euro olan fikir birliği tahmininin iki katı. Şirket ayrıca, önceki 1 milyar sterlinlik bir tahminden 1,2 milyar sterlinlik işletme karı beklentisini 1,4 milyar sterline çıkarmak için tüm yıl için beklentisini yükseltti.

  Rolls-Royce Londra ticaretinde yüzde 25'e varan artışla 23 Şubat'tan bu yana en yüksek artışla hisseyi Mart 2020'den beri en yüksek seviyesine çıkardı. Hisse bugünden önce bile bu yıl FTSE 100 Endeksinde en iyi performansı gösteren hisse senediydi.

 


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