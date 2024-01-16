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En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Kök maaş zammı hesaplaması değişti! İşte yeni kök maaşlar

16.01.2024 - 20:36 | Son Güncelleme :
En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Kök maaş zammı hesaplaması değişti! İşte yeni kök maaşlar | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve Tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış daha yaparak zam oranlarını yüzde 42.60'a yükseltti. Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında kalan maaşlara da zam yapılacak.

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.60 olduğunu açıkladı.

En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zamlar belli oldu... İşte kuruşu kuruşuna hesaplamalar

Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.

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YÜZDE 42.60 ZAMMA GÖRE KÖK MAAŞ HESAPLAMASI

EMEKLİLER KÖK MAAŞLARINI BİLMİYOR

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.


Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

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Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.


MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.


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