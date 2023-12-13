En çok işçi aranan meslekler belli oldu... On binlerce talep var... | Genel Haberler

Türkiye İş Kurumu Kasım ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Kasım ayında 53 bin 204 erkek, 34 bin 237 kadın olmak üzere toplamda 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı özel güvenlik sektöründe oluştu. İşte tüm detaylar...

Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları Ekim ayında 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8.5 seviyesine geriledi. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor. Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.

KASIM'DA 87 BİN 441 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 53.204’ü (yüzde 60,8) erkek, 34.237’si (yüzde 39,2) kadın olmak üzere 87.441 işe yerleşme gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1.098.771 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

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EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Ocak-Kasım 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Danışmanı/Uzmanı" mesleklerinde oldu.

İŞKUR Ocak-Kasım 2023 döneminde 408.932 kadın, 408.229 genç, 30.716 engelli ve 219.807 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

195 BİN İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Kasım ayında 195.210 açık iş başvurusu İŞKUR tarafından alındı. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 2.465.682 açık iş talebi alınmıştı. Açık işlerin yüzde 98,8'i özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1.056.081 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

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