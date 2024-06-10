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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri ödeniyor

10.06.2024 - 06:55 | Son Güncelleme :
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri ödeniyor | Genel Haberler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri bugünden itibaren başladı. 14 Haziran'a kadar devam edecek olan ödemelerle ilgili detaylar belli oldu.

Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ödenecek ikramiyeler hesaplara geçmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı duyuruya göre 16 milyon emekli ikramiyeden yararlanacak.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kurluların ikramiye ödenme tarihleri netleşti.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak.

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3 BİN LİRA HESAPLARA GEÇECEK

Emekli ikramiyesi olarak emekli maaşını tam olarak hak edenlere 3 bin lira yatırılacak. Dul ve yetimlere maaş bağlanma oranlarına göre ödeme gerçekleştirilecek.

2018 YILINDA BAŞLADI

Emekliye ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı ve 1000 lira olarak ödeniyordu. 2021'de ikramiye 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseltildi. Bu yıl da 3 bin lira ödenmeye başlandı.


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