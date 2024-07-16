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Emekli zammı bugün belli oluyor! Toplamda yüzde 116 artış olabilir

16.07.2024 - 07:50 | Son Güncelleme :
Emekli zammı bugün belli oluyor! Toplamda yüzde 116 artış olabilir | Genel Haberler

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira alanlara yönelik düzenlemenin detayları bugün belli olacak. En düşük emekli aylıkları yükselecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bugün netleşecek. Emeklilerin maaşlarına alacakları zam belli olacak. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak ödeniyor. Maaşın 12-13 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına gelecek olan zammın bugün Meclis Başkanlığı'na iletileceğini söyledi. bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

Güler'in dün yaptığı konuşması şöyle:

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"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİNE YETİŞECEK Mİ?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

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EN DÜŞÜK EMEKLİYE ÖDENEN FARK YÜZDE 100'Ü AŞABİLİR

Kök maaşı 6 bin lira seviyesinde olan bir emekliye 10 bin lira maaş verildiği için aradaki yüzde 66 fark veriliyor. 6 bin lira kök maaşı olan bir emekliye 13 bin lira maaş verildiğinde bu fark yüzde 116'ya yükseliyor.

 


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