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Emekli olmak isteyenler dikkat! Zamsız borçlanma için sadece 2 gününüz kaldı

28.12.2023 - 08:31 | Son Güncelleme :
Emekli olmak isteyenler dikkat! Zamsız borçlanma için sadece 2 gününüz kaldı | Genel Haberler

Asgari ücrete gelen yüzde 49.11 oranındaki zamla birlikte doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora veya tıpta geçen uzmanlık borçlanması gibi ücretlerde de artışlar yaşandı. Artıştan etkilenememek için 1 Ocak 2024 tarihinden önce borçlanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetersiz olanların başvurduğu askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora veya tıpta geçen uzmanlık süresi borçlanmasında zamsız tarifeden yararlanmak için sadece 2 gün kaldı. 2 gün içinde borçlanma işlemleri yapılmazsa yüzde 49,11 oranında zamlı olarak yapılacak.

BORÇLANMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Borçlanma işlemleri ister Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilerek istenirse de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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DOĞUM BORÇLANMASI TAVANI 2160 GÜN

Doğum borçlanmasında her bir çocuk için 720 gün borçlanılabiliyor. Başka bir deyişle her çocuk için 2 yıllık süre borçlanılıyor. 3 çocukla sınırlandırılan borçlanma böylece 6 yıl ve 2160 güne çıkıyor.

BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora veya tıpta geçen uzmanlık borçlanması için 2023 yılı tarifesi günlük en düşük 143 lira, günlük en yüksek 1073 liraydı. 2024 yılı için günlük en düşük 213,2 lira, günlük en yüksek ise 1600 lira oldu.
Aylık bazda baktığımızda 2023 yılında en düşük aylık borçlanma 4292 lira, en yüksek aylık borçlanma 32 bin 193 liraydı. 2024 yılında en düşük aylık borçlanma 6399 lira, en yüksek aylık borçlanma 48 bin 4 lira oldu.

2024 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN BORÇLANMA AVANTAJLI

1 Ocak 2024 tarihinden önce borçlanma yapacak kişiler yüzde 49.11 oranında daha uyguna prim gün sayılarını doldurmuş olacak. Başka bir deyişle 6 aylık askerlik borçlanması yapacak birisi 2023 yılında borçlanırsa en düşük 25 bin 750 lira ödeyecekken, 1 Ocak 2024 tarihinde borçlanma yaparsa 38 bin 394 lira ödeyecek. Yani cebinden sadece 1 gün için 12 bin 644 lira fazla para çıkmış olacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARINIZI KONTROL EDİN

Emeklilik aşamasına gelenler kontrollerini sağlayarak SGK'ya başvuru yapıp emekli olabilir. Yaş, prim gün, hizmet süresi şartlarını sağlayanlar emeklilik başvurusunda bulup kısa sürede maaşını alabilir. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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