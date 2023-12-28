Altında rekor üstüne rekor | Altın Haberleri

Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD'nin faiz indirimi yapması ihtimali altına olan ilgiyi artırıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 2043 liraya kadar yükseldi.

Altın yatırımcılarının iştahı daha da arttı. Bu yılın işlem günlerinin bitmesine 48 saatten az kala altın rekorlarına yenisini ekliyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

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ONS ALTIN İVME YAKALADI

Ons altın güne 2078 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2076 dolar, en yüksek de 2088 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2086 dolardan işlem görüyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA REKOR SEVİYEDE

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en yüksek 1974 liraya çıktı.

FİZİKİ ALTIN SABAH REKOR KIRDI

Kapalıçarşı'da fiziki 999 milyem altın saat 06:10 itibarıyla 2043 liraya kadar yükseldi ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2018 lira, satış 2041 liradan işlem geçiyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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