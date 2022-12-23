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Elon Musk'da radikal hisse kararı

23.12.2022 - 07:44 | Son Güncelleme :
Elon Musk'da radikal hisse kararı | Genel Haberler

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Aralık ile biten haftada 747 milyon dolar arttı.

Dünyanın en zengin insanları arasında olan milyarder iş insanı Elon Musk, hisse satmama açıklaması yaptı. Tesla'da sürekli hisse satışı gerçekleştiren Elon Musk, 2 yıl boyunca hisse satmayacağını belirtti.

Musk, hiçbir şart altında Tesla hissesi satmayacağını en son sattığı hisseleri de en kötü durum senaryosu karşısında elinde barut olduğundan emin olmak için yaptığını belirtti.

"TESLA DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLACAK"

Musk, Tesla'nın dünyadaki en değerli şirket olacağı öngörüsünü de yineledi.

Musk geçtiğimiz hafta 3,6 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmış, geçen yıldan bu yana da 40 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.


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