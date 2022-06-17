Elon Musk'a şok dava! Dogecoin spekülasyonu için 258 milyar dolar ceza alabilir | Genel Haberler

Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası açıldı. Tesla ve SpaceX'in kurcusu Elon Musk'ı kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu ve spekülasyon yaptığı iddiasıyla 258 milyar dolarlık bir dava bekliyor...

Tesla, SpaceX, dijital para birimleri, Twitter... Dünya son aylarda sürekli olarak Elon Musk'ı konuşmaya devam ediyor.

Son olarak Twitter'ı satın almak istemesiyle gündemde olan iş insanının başı bu kez de bir dava yüzünden dertte.

Tesla CEO'su davada, kripto para birimi Dogecoin'i 'kar, ifşa ve eğlence' için manipüle etmekle suçlanıyor.

Elon Musk, perşembe günü kendisini kripto para birimini desteklemek için bir 'piramit şeması' yürütmekle suçlayan bir Dogecoin yatırımcısı tarafından 258 milyar dolara dava edildi.

Manhattan'daki federal mahkemeye sunulan bir şikayette davacı Keith Johnson, Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla Inc. ve uzay turizmi şirketi SpaceX'i Dogecoin'i lanse etmek ve fiyatını yükseltmek için haraç almakla suçladı ve Musk ancak o zaman fiyatın düşmesine izin verdi dedi.

Şikayette, "Davalılar, 2019'dan beri Dogecoin'in hiçbir değeri olmadığının henüz Dogecoin'i ticaretinden kâr elde etmesi için terfi ettirdiğinin farkındaydı" dendi.

Davaya temel olan tam cümle ise şu şekilde kuruldu:

“Musk, Dogecoin Piramit Planını kâr, ifşa ve eğlence için işletmek ve manipüle etmek için Dünyanın En Zengin adamı olarak kaidesini kullandı.”

Şikayet ayrıca Warren Buffett, Bill Gates ve diğerlerinin kripto para biriminin değerini sorgulayan yorumlarını bir araya getiriyor.

Tesla, SpaceX ve Musk tarafından yorum için bağlantı kurulmak istenen bir avukat, yorum taleplerine şimdilik yanıt vermedi.

Davayı açan Johnson soyadlı kişinin avukatlarından biri, müvekkilinin Dogecoin'in değersiz olduğunu ve sanıkların bir piramit şeması yürüttüğünü kanıtlayan belirli kanıtlara sahip olup olmadığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Johnson, Mayıs 2021'den bu yana Dogecoin'in piyasa değerindeki 86 milyar dolarlık düşüşün üç katı değerinde tazminat istiyor.

Ayrıca Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i tanıtmasını engellemek ve bir hakimin Dogecoin ticaretinin federal ve New York yasalarına göre kumar olduğunu beyan etmesini istiyor.

Şikayet, Dogecoin'in satışlarının Musk'ın NBC şovu "Saturday Night Live"a ev sahipliği yaptığı ve Dogecoin'in "koşuşturma" olarak adlandırılan bir Hafta Sonu Güncellemesi bölümünde hayali bir finans uzmanı oynadığı sıralarda başladığını söyledi.

Tesla, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını ve kısa bir süre için bunu araçlar için ödeme olarak kabul ettiğini söyledi.

Dogecoin, Mayıs 2021'deki yaklaşık 74 sentlik zirvesinden Perşembe günü yaklaşık 5,8 sentten işlem gördü.

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