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Elon Musk'a milyonlarca dolarlık dava şoku! Eski çalışanlardan 'kıdem tazminatını ödemiyor' iddiası

05.03.2024 - 09:47 | Son Güncelleme :
Elon Musk'a milyonlarca dolarlık dava şoku! Eski çalışanlardan 'kıdem tazminatını ödemiyor' iddiası | Genel Haberler

Twitter'in eski yöneticileri, Elon Musk'a kıdem tazminatlarını ödemedikleri gerekçesiyle toplam 130 milyon dolarlık dava açtı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Elon Musk satın aldıktan sonra ismi X olarak değişen Twitter'ın eski üst düzey yöneticileri, ünlü milyardere dava açtı. Yöneticiler Musk'ın kendilerine 130 milyon dolarlık kıdem tazminatını ödemediğini iddia ediyor.  Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada eski yöneticiler, "Musk ödemelerini yapmıyor. Kuralların kendisi için geçerli olmadığına inanıyor ve gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkese kaba davranmak için kullanıyor" açıklamasında bulundular. 

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Davacılar arasında 57,4 milyon dolar tazminat talep eden eski CEO Parag Agrawal'ın yanı sıra 44,5 milyon dolar talep eden işten atılan CFO Ned Segal de yer alıyor. Diğer davacılar eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve şirketin o zamanki baş avukatı Sean Edgett.

'İNTİKAM İÇİN ANT İÇTİ' 

Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara devraldıktan sonra 2022 yılının Ekim ayının sonlarında Agrawal, Gadde ve Segal'in görevlerine son verdi. Davacıların göre Musk, görevi devraldıktan sonraki ilk iş olarak onları kovmak amacıyla yöneticilerin istifa etmemeleri için elinden geleni yaptı. Davada, yöneticiler hakkında "Onların çabaları karşılığında Musk ömür boyu intikam almaya ant içti" denildi. Davada, "Musk, Davacıların kıdem tazminatlarını ödemek istemediğine karar verdiğinden, onları sebepsiz yere kovdu" diye iddia edildi.

Twitter Musk satın aldıktan sonra X olarak yeniden adlandırıldı ve personel sayısı ciddi oranda azaltıldı. X'te içerik denetimi bir kenara bırakıldı ve daha önce yasaklanan birçok hesap yeniden etkinleştirildi. Bunun yanında Agrawal, Gadde ve Segal, soruşturma ve kongre soruşturmalarının masraflarının karşılanması için Musk'a ayrı bir dava daha açıyor.


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