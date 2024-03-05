Bitcoin rekorun kıyısında | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihi rekor seviyesi olan 69 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin soluksuz yükselişini sürdürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin gün içinde 68 bin 686 dolara kadar yükseldi. Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi rekor seviyeye çıkmıştı.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 34, yıl başından bu yana yüzde 63 ve son 1 yılda yüzde 207 değer kazandı.

BITCOIN ETF ONAYLARI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanmasıyla birlikte fon piyasasında büyük para girişleri yaşanmaya başladı.

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TETHER'DE STABILCOIN SAYISI 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tether tarafından ihraç edilen dolara sabitlenmiş stabilcoin sayısının 100 milyar doları geçtiği açıklandı.

Tether, bitcoin ve ether gibi diğer kripto para birimlerindeki fiyat dalgalanmalarına maruz kalmadan kripto para biriminde para taşımanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde kullanılan 1 dolar sabit değerini korumak için tasarlanmış bir stabilcoin çıkarıyor.

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