  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin rekorun kıyısında
‹ Önceki Haber THY'den yeni kampanya! İşte ucuz bilet fiyatları THY'den yeni kampanya! İşte ucuz bilet fiyatları Sonraki Haber › Elon Musk'a milyonlarca dolarlık dava şoku! Eski çalışanlardan 'kıdem tazminatını ödemiyor' iddiası Elon Musk'a milyonlarca dolarlık dava şoku! Eski çalışanlardan 'kıdem tazminatını ödemiyor' iddiası

Bitcoin rekorun kıyısında

05.03.2024 - 07:54 | Son Güncelleme :
Bitcoin rekorun kıyısında | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihi rekor seviyesi olan 69 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin soluksuz yükselişini sürdürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin gün içinde 68 bin 686 dolara kadar yükseldi. Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi rekor seviyeye çıkmıştı.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 34, yıl başından bu yana yüzde 63 ve son 1 yılda yüzde 207 değer kazandı.

BITCOIN ETF ONAYLARI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanmasıyla birlikte fon piyasasında büyük para girişleri yaşanmaya başladı.

Haberin Devamı

TETHER'DE STABILCOIN SAYISI 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tether tarafından ihraç edilen dolara sabitlenmiş stabilcoin sayısının 100 milyar doları geçtiği açıklandı.

Tether, bitcoin ve ether gibi diğer kripto para birimlerindeki fiyat dalgalanmalarına maruz kalmadan kripto para biriminde para taşımanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde kullanılan 1 dolar sabit değerini korumak için tasarlanmış bir stabilcoin çıkarıyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.861 Değişim: -0,53% Hacim : 120.287 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.815 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6876 Değişim: 0,32%
Düşük 31,5534 06.03.2024 Yüksek 31,7217
Açılış: 31,5876
34,4755 Değişim: 0,31%
Düşük 34,2947 06.03.2024 Yüksek 34,5020
Açılış: 34,369
2.169,18 Değişim: 0,28%
Düşük 2.158,89 06.03.2024 Yüksek 2.170,76
Açılış: 2.163,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.