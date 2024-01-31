Elon Musk'a 55 milyar dolarlık şok! 'Dünyanın en zengini' ünvanını kaybedebilir | Genel Haberler

Elon Musk'un Tesla Inc.'den aldığı yaklaşık 55 milyar dolarlık toplam maaş pakedi, bir Tesla hissedarının itiraz etmesi üzerine ABD'nin Delaware eyaletindeki mahkeme tarafından iptal edildi. Karara itiraz edildi ancak mahkeme itirazı reddederse Musk'ın serveti önemli ölçüde eriyecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Elon Musk'a ödenen maaş hakkında açılan dava Musk'ın aleyhine sonuçlandı. Bir Tesla yatırımcısı, Musk'a Tesla'dan ödenmek üzere oluşturulan toplam 55 milyar dolarlık ücret planı hakkında itirazda bulunmuştu. Yatırımcı, Musk'tan beklenen performans kriterleri hakkında Tesla yönetim kurulunun uygun açıklamalar yapmadığından dolayı dava açmıştı. Bir yıldan fazla bir süre önce başlayan bir duruşmanın ardından, Delaware Mahkemesi Baş Hakimi Kathaleen St. J. McCormick, 2018 yılında oluşturulan maaş paketi hakkında davacıyı haklı buldu ve maaş pakedini iptal etti.

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Karar, Musk'ın servetinin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor. Bonuslarla değeri 55 milyar doları aşan maaş pakedi, Musk'ın servetini oluşturan en değerli varlıklarından biri. Bu pakedin çıkarılması halinde serveti 154 milyar dolara düşecek. Bu da Musk'ı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin üçüncü kişi yapacak. Tesla tarafından oluşturulan Musk'ın maaş pakedi, Musk'ın performansına göre artış gösteren hisse senedi opsiyonları da içermekte. 52 yaşındaki Musk, dünyanın en değerli otomobil şirketi Tesla'daki hissesi sayesinde dünyanın en zengin kişisi konumunda.

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