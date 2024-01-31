Bakan Ersoy: 2023 rekor yılı oldu | Genel Haberler

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen 2023 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar turizm geliri elde ederek, Türkiye yeni bir rekor gerçekleştirdi. 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelirle 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen 2023 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısına katıldı. Türkiye’nin 2024 yılı turizmdeki yeni hedefleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarının açıklandığı toplantıda konuşan Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılında pandeminin ardından kısa sürede turizm rakamlarının başarılı bir şekilde yükseldiğini ancak 2023 yılındaki 6 Şubat depremiyle başlayan ve sonrasında Ekim ayında İsrail-Filistin gerilimiyle devam eden süreçte turizm gelirinde bir yavaşlama olsa da 2023 yılının turizm sektöründe rekor yılı olduğunu söyledi.



"2023 YILINI 56.7 MİLYON ZİYARETÇİYLE KAPATTIK"



2023 yılında gerçekleşen ziyaretçi sayılarını değerlendiren Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yılında 51.4 milyon ziyaretçiyle pandemi öncesi rakamları yakalamıştık. 2023 yılını da 56.7 milyon ziyaretçiyle kapattık. Artış oranı olarak baktığımızda yüzde 10’luk bir artış yakalamış olduk. Ziyaretçi sayılarını ülke bazında incelediğimizde ilk üç ülke arasında birinciliği Rusya Federasyonu 6.3 milyon ziyaretçiyle, ikinciliği 6.2 milyonla Alman ziyaretçiler, üçüncülüğü de 3.8 milyonluk rakamla İngiltere yani Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler elde etti.



"TURİST SEYAHAT İSTEĞİNDEN VAZGEÇMİYOR; ORTALAMA KALIŞ SÜRESİNİ AZALTIYOR"



Turistlerin ortalama kalış süresinin kısaldığını ancak bunun nedeninin pandemi döneminde turistlerin az ama uzun süreli tatil alışkanlıklarını terk ederek sık ama kısa süreli tatil alışkanlığına geri dönmeleri olduğunun altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, “Ortalama kalış sürelerine baktığımızda ise 2022'de 10.3 gecelemeyle kapatmıştık, 2023’ü 9.8 gecelemeyle kapatıyoruz. Bu rakam aslında bizim 2019’daki pandemi öncesi kalış süresindeki rakamlara geri geldiğimizi görüyoruz. Turist seyahat isteğinden vazgeçmiyor, ama ortalama kalış süresinde azaltmalara gidebiliyor. Yani 14 gece kalacaksa 12 gece kalıyor, 12 gece kalacaksa 10 gece gibi ortalama kalış süresini azaltıyor ama seyahat isteğinden vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE DOLAR BAZINDA YÜZDE 53'LÜK BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"



2018’deki strateji değişikliğiyle deniz, kum, güneş turizm çalışmalarından vazgeçildiğini, ürün ve destinasyon çeşitliliği değişikliğine gidildiğini söyleyen Ersoy, "Haftasonu şehir kaçamakları gibi, uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar, festivaller gibi kısa süreli konaklamaları içeren ürünleri de piyasaya sürdüğümüz için bunların da olumlu sonuçlarıyla turist akışında artış sağladığımız için ortalama kalış süresine etkilerini görüyoruz. Sezonun 12 aya yayılmasının da etkisi var. Deniz, kum, güneşin yanına kış ürünlerini de ön plana çıkardığınız zaman insanlar yaza göre kışın daha kısa süre konaklama gerçekleştirdikleri için konaklamalarda bir gevşeme olabiliyor. Önümüzdeki dönemde de bu 9.8’lik gecelemenin bir parça daha aşağı ineceğini öngörüyoruz. Bu sağlıklı bir gelişme" diye konuştu.



Kişi başı gecelik harcamanın daha önemli olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, "2017 yılında 65 dolar rakamı ile gerçekleşmişti. 2022 yılında bu rakamın 89 dolara, geçtiğimiz yıl 2023 yılında ise, 99 dolara çıktığını görüyoruz. 2017 ile 2023 yılını karşılaştırdığımız zaman dolar bazında Türkiye yüzde 53’lük bir performans gösterdi. Geçen seneyle kıyasladığımızda da yüzde 12’lik bir artış yakaladığımızı görüyoruz. Kişi başı harcamalara da olumlu yansımaları oluyor. 2017’de 700 dolara kadar düşmüş olan kişi başı gelir, 2022’de 905 dolara, 2023’de 952 dolara çıktı. 2017 ile kıyasladığımızda yüzde 36, geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 5’lik bir artış sözkonusu. Ortalama kalış süresi ne kadar uzar veya ne kadar azalırsa rakam da ona göre değişiklik gösteriyor" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ SENE 60 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ"



2023 yılında turizm gelirindeki yüzde 17’lik artışın altını çizen Ersoy, "Toplam gelirlere baktığımızda ise geçen yıl pandemide çok başarılı bir süreç yürüten Türkiye, 46.5 milyar dolar rekor bir gelir elde etmişti. 2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar turizm geliri elde ederek, Türkiye yeni bir rekor gerçekleştirdi. Artış oranına baktığımız zamanda yüzde 17’lik bir artışla geçen seneye göre performansını gerçekleştirdi. 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelirle 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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2023 yılındaki başarının 2024 yılında da devam edeceğini öngördüklerini ileten Mehmet Nuri Ersoy, "Ziyaretçi sayısı 2022 yılında, pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti. Bu yıl 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Yine bizim için öncelikli olan kişi başı gecelik harcamalarda 2022 yılında 89 dolar, geçen yıl 99 dolar gibi bir rekor elde etmiştik. Burada da stratejimize uygun olarak 106 dolarlık kişi başı gecelik gelir bekliyoruz. Gelir olarak baktığımızda ise 46.5 milyar dolarlık 2022 rekorunu bu sene 54.3 milyar dolarla tazeledik. Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefi hedefliyoruz. Orta vadeli programda (OVP) 59.6 milyar dolar gelir hedefi planlanmıştı. Orta vadeli programla uyumlu bir şekilde önümüzdeki sene 60 milyar dolar hedefliyoruz" diye konuştu.

“REKOR SAYIDA ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YAPAN ÜLKE TÜRKİYE’DİR"



2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarının başında arkeolojik çalışmalar olacağının altını çizen Bakan Ersoy, “Yıllık arkeolojik çalışma sayısını 2021’de 670 olan çalışma sayısını 2023’te 720’ye çıkardık. 2024’de ise bu rakamı 750’ye, 2026’da yıllık 800’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu 720 sayısı yıllık çalışma olarak bakıldığında dünyada rekordur. Şu an da rekor sayıda yıllık bazda arkeolojik çalışma yapan ülke Türkiye’dir. 2019 yılında 144 kazı çalışmasına aktarılan kazı ödeneği 37.3 milyonken geçtiğimiz yıl bu rakamı 1.1 milyara çıkardık. Bütün bu çalışmalar sonucunda son 60 yılda yapılan kadar işlemi gelecek 4 yılda yapacağız. Bu çok hızlı kazacağız anlamına gelmiyor. Bu ne anlama geliyor? Kısa süreli kazı programlarının 12 aya yayılması, hocaların bir noktada kazı çalışması yaparken şimdi 10-15 bölgeye kadar kazı yapabiliyorlar. Tüm yıla yayarak bu süreci hızlandırmış oluyoruz" dedi.