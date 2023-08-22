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Elektriksiz Güney Afrika'da doğal gaz yatırımı

22.08.2023 - 16:30 | Son Güncelleme :
Elektriksiz Güney Afrika'da doğal gaz yatırımı | Genel Haberler

Güney Afrika uluslarından oluşan bir blok, nüfusun yaklaşık yarısının elektriğe erişiminin olmadığı bir kıtada enerji arzını desteklemek için 17 milyar dolarlık bir doğal gaz altyapı planına destek verdi.

Güney Afrika uluslarından oluşan bir blok, nüfusun yaklaşık yarısının elektriğe erişiminin olmadığı bir kıtada enerji arzını desteklemek için 17 milyar dolarlık bir doğal gaz altyapı planına destek verdi.

 16 üyeli Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (Southern African Development Community - SADC), yerel ve ithal malzemeler için boru hatları ve terminaller gibi altyapılara yatırım yapma planını onayladı. Henüz büyük bir gaz kaynağı olmasa da blok, Mozambik, Tanzanya ve Güney Afrika'da çeşitli aşamalarda yürütülen projelerle bazı önemli keşiflere ev sahipliği yapıyor.

 SADC, geçen hafta Angola'nın başkenti Luanda'da devlet başkanları arasında yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, kaynakları koordine etmeye yönelik 15 yıllık planı onayladığını açıkladı. Kuzey Mozambik ve güney Namibya'dan gelen gazın yanı sıra güney Mozambik ve Güney Afrika'daki ithalat terminallerine odaklanıyor.

 Plana göre, yeni kömür projelerinin pek olası olmadığı, nükleer enerjinin maliyetli olduğu düşünüldüğü ve iklim değişikliğinin hidroelektrik üretimini tehdit ettiği göz önüne alındığında, bu durum geriye çok az seçenek bırakıyor.

 Fosil yakıt kaynaklarının finansmanının çevresel kaygılar ve küresel olarak daha temiz enerji kaynaklarına geçiş nedeniyle giderek zorlaştığı bir dönemde, planın hala finansmana ihtiyacı var.


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