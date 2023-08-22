IBM'den büyük satış | Genel Haberler

International Business Machines Corp., hava durumu işini bağımsız bir şirket olarak işletecek olan Francisco Partners'a satacak.

International Business Machines Corp., hava durumu işini bağımsız bir şirket olarak işletecek olan Francisco Partners'a satacak.

Francisco ile yapılan ortak açıklamada, IBM'in Weather.com gibi tüketiciye yönelik hava durumu hizmetleri ve iş odaklı tekliflerinin, açıklanmayan bir meblağ karşılığında teknoloji odaklı özel sermaye şirketi tarafından satın alınacağı belirtildi. IBM, sürdürülebilirlik yazılım paketini elinde tutacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Francisco Partners'ın artan yatırımları ve kaynakları sayesinde The Weather Company, yalnızca tahmin yapmanın ötesine geçerek kullanıcılara hava durumunun sağlık ve refahtan başlayarak hayatlarının tüm yönlerini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olacak yeni araçlar ve deneyimler sunmaya çalışacak."

IBM, en az Nisan ayından bu yana birimi satmayı değerlendiriyor. Bölüm, 2015 yılında duyurulan ve o zamanlar sıcak olan Nesnelerin İnterneti pazarına geçişini genişletme çabasının bir parçası olarak Weather Channel ve Weather Underground'un uygulamalarını ve web sitelerini içeren bir anlaşmayla satın alındı.

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