Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı güncellendi | Genel Haberler

Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda vergi oranları değişmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla elektrikli araçlardaki matrah oranları güncellendi. Yapılan değişikliğe göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Elektrikli araçların vergilerinde değişiklik yapılmadı. Böylece 160 kW'yı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişiklik gösterirken motor gücü 160 kW'yı aşan araçlarda vergi yüzde 50-60 aralığında olacak.

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Matrah düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

NEYİ İFADE EDİYOR?

ÖTV matrahı artırılınca örnekle ilerlemek gerekirse 160 kW'yı geçmeyen elektrikli bir otomobilin fiyatı 1 milyon 450 bin lira olduğunu düşünürsek yüzde 10 vergi oranına tabi tutuluyor. Bu aracın satış fiyatı 1 milyon 450 bin 1 lira olursa ÖTV vergi oranı yüzde 40 olarak tespit ediliyor ve fiyatı da yükselmiş oluyor. Bazı otomobil markalarının satış fiyatları küçük farklarla yüzde 40 dilimine girdiği için fiyat ayarlamaları yapılarak yüzde 10'luk dilime alınabilir ve böylece fiyatlarda gerileme yaşanabilir. Başka bir deyişle de ÖTV dilimi nedeniyle fiyat artıramayan markalar 200 bin lira fiyat artırarak yaparak ÖTV dilimini yüzde 10 baremi içinde tutabilecekler.

ÖNCEKİYLE FARKI NE?

Bir önceki uygulamada motor günü 160 kW'yı aşmayanlar için ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liraydı. Şu anda bu rakam 1 milyon 450 bin liraya yükseltildiği için yüzde 40'lık dilim yerine yüzde 10'lık ÖTV diliminden vergilendirme yapılıp satışa sunulacak, bu da fiyatları aşağı çekmiş olacak.

BENZİN, LPG, DİZEL ARAÇLARDA ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?

Son alınan kararla birlikte benzin, LPG ya da dizel yakıtlı araçlar için herhangi bir ÖTV matrah indirimi açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı olmadan ÖTV matrahlarında değişiklik yapılamıyor.

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SIFIR OTOMOBİL BULUNURLUĞU ARTTI

Sıfır otomobiller bayilerde aynı gün teslim edilirken fahiş fiyat uygulamalarından da vazgeçildi. Bazı markalar baz model araçlarına cam filmi, aksesuar, multimedya ekleyip satsa da daha önceki uygulamalardaki gibi sıraya koyup, ekstra ücret talep edip ayrıca da aksesuarlar için fahiş ücret talep edemiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın da almış olduğu önlemlerle birlikte hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası dengeye oturmaya başladı. kinci el araç fiyatları da bu gelişmeler ışığında sıfır otomobil fiyatlarının altına geriledi ve talep olmaması nedeniyle satışlar iyice düşmeye başladı. Satışlar düştükçe de ikinci el otomobil fiyatları aşağı gelmeye devam ediyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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