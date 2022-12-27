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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı

27.12.2022 - 16:29 | Son Güncelleme :
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı | Genel Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulan 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörüler paylaşıldığı gündemi ile bu yıl için son kez toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılın son toplantısında 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu, 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörüler paylaşıldı.

Toplantıda, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak Türkiye’deki dış ticaret gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı. İhracat ve ithalatın yapısı, ithal girdi kalemleri ve oranları tüm yönleriyle değerlendirildi, ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlendi.

Bu bağlamda, Türkiye’nin yurt içindeki üretim ve ihracat süreçlerinde kullanılan ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme ve millileştirme odaklı uygulanabilecek yeni ve bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde duruldu.

Enerji alanında, dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşüldü.

Tarım alanında ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak ilerleyen dönemde Türkiye’nin tarımsal üretimini artıracak ve gıda arz güvenliğini sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikalar tartışıldı. Bu kapsamda, iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikaları birlikte değerlendirildi.


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