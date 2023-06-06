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Düzenbazlık soruşturması satışları hızlandırdı! Bitcoin, Ethereum, Doge... Hepsi gerilemeye başladı

06.06.2023 - 11:49 | Son Güncelleme :
Düzenbazlık soruşturması satışları hızlandırdı! Bitcoin, Ethereum, Doge... Hepsi gerilemeye başladı | Genel Haberler

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a, ABD sermaye piyasaları otoritesinin düzenbazlık soruşturması başlatmasının ardından lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüşe yöneldi.

Kripto para piyasalarına yatırım yapanların yüzü uzun süredir gülmüyor. Kasım 2021'den bu yana düşüş trendi içinde olan ve çalkantılı günler geçiren kripto paralara karşı bu sefer de ABD'den kötü haber geldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC dava açtı. Hem Binance hem de Binance'ın kurucusu olan Changpeng Zhao davalık oldu.

"DÜZENBAZLIK AĞI" YAKIŞTIRMASI

SEC, Binance ve Zhao'nun düzenbazlık ağı işlettiğini, işlem hacimlerinin yapay oluşturulduğunu, ABD'li müşterilerin platformu kullanmaya devam ettiği ve Binance'ın yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC, Binance ve Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek yatırımcı fonlarını istedikleri gibi dizayn ettiklerini ve yönlendirmeye de izin verdiklerini ileri sürdü.

"BINANCE YASALARDAN KAÇIYOR"

SEC, Binance'ın yasalardan kaçınmak için karmaşık bir planın parçası olduğunu açıkladı ve 2022 yılında yapılan soruşturmada elde edilen bilgilere dayanarak açıklama yapıldığını belirtti.

Zhao'ya yönelik olarak SEC, yine Zhao'ya ait olan Sigma Chain adlı firmanın Binance.US platformunda kripto valrık menkul kıymetlerinin ticaret hacmini yapay olarak şişirdiğini öne sürdü.

SEC BAŞKANI'NDAN SERT SÖZLER

SEC Başkanı Gary Gensler "Zhao ve Binance kuruluşlarının dolancırılık ağına, çıkar çatışmasına, yeterli açıklamada bulunmama ve yasaları çiğnediğini iddia ediyoruz" dedi.

Gensler "Binance bir ABD borsası olmadığından, SEC'nin eylemleri sınırlıdır" ifadesini kullandı.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin tarafında satışlar hızlandı. Piyasalara olan güven sarsıldı ve düşüş hız kazandı. Bitcoin dün 27 bin dolar seviyelerinde işlem görürken bugün olumsuz gelişmelerin ışığında yüzde 5 civarında düşüşle 25 bin 400 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor.

ETHEREUM DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ethereum fiyatları da dava etkisiyle geriledi. Ethereum yüzde 4'e yakın düşüşle 1814 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGECOIN DE KAYIPTA

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın desteğini esirgemediği ancak spekülatif hareketlerin dışında varlık ortaya koyamayan Dogecoin de düşüşünü sürdürüyor. Dogecoin yüzde 8'e yakın kayıpla 0,066 dolardan alıcı buluyor.

SHIBA INU SIFIRLARINI ÇOĞALTIYOR

Bir dönem parlatılan ancak sonrasında hanesine bir sıfır daha ekleyerek değersizleşmeye devam eden Shiba Inu de düşüşünü sürdürüyor. Shiba Inu yüzde 7 civarında düşüşle 0,00000801 dolardan işlem görüyor.

TOPLAM BÜYÜKLÜK 1.1 TRİLYON DOLAR

Kripto para piyasalarında toplamda 1.1 trilyon dolarlık yatırım bulunuyor.

UZMANLARA, TAVSİYE VE YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de Kripto Para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr

KRİPTO PARALARDA SERT SEC RÜZGÂRI

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto para piyasasında son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Yaklaşık üç ay önce CTFC’nin (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) Binance borsası ve CEO’su CZ’yi yönetmelikleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmesiyle başlayan süreç dün SEC’in (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun) davasıyla devam etti. Regülasyon yetersizliği nedeniyle yaşanan dava süreçlerinde, kripto para piyasasının değeri dün SEC’in açtığı davayla birlikte %5 civarında eridi. Bitcoin 25.388$’a kadar gerilerken, Ethereum 1.778$ seviyelerini test etti. Bu sabah saatlerinde ise ufak toparlanmalarla Bitcoin 25.800$, Ethereum 1.815$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Davaların ayrıntılarına bakıldığında daha önce açılan CTFC davasında, Binance CEO’su CZ’nin doğrudan veya dolaylı şekilde 300 hesap ile Binance’te işlem yaptığı ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi varlıkların emtia olduğunu ve izinsiz bir şekilde satıldığını iddia ediliyordu. SEC davasında ise FTX kriziyle benzer olarak CZ’nin milyar dolarlık müşteri fonlarını kullandığı, yatırımcı faaliyetlerinde yalan söylediği ve milyarlarca doların CZ’nin kontrolünde başka şirkete aktarıldığı iddiaları en önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Binance tarafından yapılan açıklamalarda davanın asılsız olduğu iddia edilse de panik satışları kripto piyasasını etkilemeye devam etti.

Dava dosyasının içinde Binance’in yerel kripto parasıyla birlikte, daha önce hiçbir davada bahsi geçmeyen SOL, ADA, MATIC, COTI, ALGO, FIL, ATOM, SAND, AXS ve MANA’nın menkul kıymet olduğu iddiası da bu kripto paralardaki sert düşüşlerin başlıca nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği’nin kripto para yasası MiCA’nın resmen onaylanmasıyla net bir regülasyon sürecine geçmesinin ardından, ABD’nin de 2024 yılına kadar kripto regülasyonlarını tamamen netleştirmesi bekleniyor.

Kripto piyasasının son durumuna bakıldığında piyasanın toplam değeri geri çekilmelerle birlikte 1.05 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47.2, Ethereum dominasyonu ise %20.7 seviyelerinde yer alıyor. Her ne kadar geri çekilmeler yaşansa da son 24 saatte KAVA ve MTL çift haneli kazançlarla en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Makro gündemin çok yoğun olmadığı bu haftada kripto piyasasının iç dinamiklerindeki haber akışlarının etkili olması bekleniyor.


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