Düşük faizli kredi için süre uzatıldı | Genel Haberler

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama esaslarında değişiklik yapıldı. Kredi kullandırma süresi 31/12/2022 yerine 31/12/2023 olarak düzenlendi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama tarihi bir yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İÇİN TARİH UZATILDI

Buna göre daha önce 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1/1/2020-31/12/2023 olarak yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklik ile etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari elli adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık), kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran), gübre işleme tesisi, yem deposu/silosu, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak kuluçkahane işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekecek.

KULUÇKAHANE DESTEĞİ

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredisi kullanacak kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilecekler.

Karar kapsamında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik tavuğu on bin adet, damızlık yumurta tavuğu on bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak etçi damızlık tavuğu bin adet, damızlık hindi beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın bin adet, damızlık deve kuşunda yüz adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekecek.

Damızlık kanatlı hayvanların ve damızlık yumurtaların, damızlık büyük ebeveyn, damızlık ebeveyn olduklarını gösteren sağlık sertifikası ve/veya fatura istenecek.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran), gübre işleme ünitesi/tesisi, yem deposu/silosu yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmelerinin Bakanlıktan alınmış damızlık kanatlı işletmeleri faaliyet onay belgesine, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekecek.

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik damızlık yatırım ve işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece damızlık kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilecekler.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EKİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, dane mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, maviyemiş (likapa), aronya, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekecek.

Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi kullandırılmaz, yeni kullandırılacak işletme kredilerinde ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmayacak.

Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınacak.

Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı alımı) ve süt analiz cihazı, yem karma makinesi, balya makinesi alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirilecek.

TARIMSAL ELEKTRİK BEDELİ

1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin elektrik perakende satış şirketi/elektrik toptan satış şirketi/elektrik dağıtım şirketince düzenlenmiş tarımsal faaliyetler/sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın bu kapsamda değerlendirilecek.

Geçmiş borçların kredilendirilmesinde bu maddenin yayımlandığı tarih dikkate alınacak.

Sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekecek.

Bu madde kapsamında kredi kullanacaklarda TARSİM şartı aranmayacak.

TARSİM’e konu olan, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde hasar tespitleri köy bazlı yapıldığından, bu ürünleri hasar gören üreticilerin parsel bazında hasarlarının ve oranlarının tespitini yaparlar. Ancak, Banka ve TKK tarafından yapılacak borç erteleme işlemlerinde; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yapılan köylerde, TARSİM verim kaybı oranları geçilmeyecek.

20'nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış yatırım kredileri için uygulanmayacak.

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